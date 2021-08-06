Израильский стартап представил электросамолет, который может разгоняться до 250 км/ч

Израильская стартап-компания AIR представила свой первый электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).

Об этом сообщает Vesty.co.il.

Это двухместное транспортное средство, рассчитанное на вертикальный взлет и посадку, имеет особую геометрию крыла, которая позволяет ему развивать большую скорость и совершать перелеты на большее расстояние, чем другие воздушные судна такого же класса, разрабатываемые компаниями-конкурентами.

Дальность полета электросамолета составляет 177 км.



Фото: Vesty.co.il

Самолет оснащен литиевой батареей емкостью 60 кВт/ч, что немного больше, чем у базовой модели Tesla Model 3, и способна развивать скорость 160 км/ч (максимальная скорость – 250 км/ч).

В отличие от аналогичных самолетов, уже представленных такими производителями, как Boeing, Airbus и несколькими стартап-компаниями, AIR позиционирует свою продукцию как летательный аппарат для частного использования и обещает относительно низкую розничную цену. Точные цифры не называются, по разным оценкам персональный мини-самолет обойдется покупателю примерно в 200 тысяч долларов при стоимости часа полета – несколько десятков долларов.

Компания планирует выпускать по 10 тысяч аппаратов в год на заводах США, Европе и Азии.