Когда полицейский имеет право требовать полис страхования у водителя

Если водитель не нарушал ПДД и не является участником ДТП, то полицейский не имеет права требовать полис страхования.

Finance.ua как портал, который заботится о вашей экономии, узнал, какие документы должен иметь водитель.

Как пишет Адвокат права, водитель механического транспортного средства должен иметь при себе:

водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории;

регистрационный документ на транспортное средство;

действующий страховой полис.

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«Водитель обязан, среди прочего, иметь при себе удостоверение водителя, регистрационный документ на транспортное средство, а в случаях, предусмотренных законодательством, — полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (страховой сертификат „Зеленая карта“), предъявить таким образом, чтобы полицейский имел возможность прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в удостоверении водителя, регистрационном документе на транспортное средство», — подчеркивает Адвокат права.

В подпункте 1 пункта 21.2 статьи 21 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» четко указано, что контроль за наличием договоров автострахования осуществляется подразделениями Нацполиции при составлении протоколов по нарушениям правил дорожного движения и оформлении материалов ДТП.

То есть иных оснований для составления протокола об отсутствии полиса автогражданки у полиции нет. Другим органом, который имеет право проверять наличие автогражданки, является Госпогранслужба — при пересечении транспортными средствами границы.