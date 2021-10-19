Когда полицейский имеет право требовать полис страхования у водителя

Если водитель не нарушал ПДД и не является участником ДТП, то полицейский не имеет права требовать полис страхования.
Finance.ua как портал, который заботится о вашей экономии, узнал, какие документы должен иметь водитель.
Как пишет Адвокат права, водитель механического транспортного средства должен иметь при себе:
Читайте также: Нужно ли новому владельцу автомобиля переоформлять страховой полис на себя
«Водитель обязан, среди прочего, иметь при себе удостоверение водителя, регистрационный документ на транспортное средство, а в случаях, предусмотренных законодательством, — полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (страховой сертификат „Зеленая карта“), предъявить таким образом, чтобы полицейский имел возможность прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в удостоверении водителя, регистрационном документе на транспортное средство», — подчеркивает Адвокат права.
В подпункте 1 пункта 21.2 статьи 21 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» четко указано, что контроль за наличием договоров автострахования осуществляется подразделениями Нацполиции при составлении протоколов по нарушениям правил дорожного движения и оформлении материалов ДТП.
То есть иных оснований для составления протокола об отсутствии полиса автогражданки у полиции нет. Другим органом, который имеет право проверять наличие автогражданки, является Госпогранслужба — при пересечении транспортными средствами границы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стоянка возле дома обойдется до 11 тыс. грн: как изменится ситуация с парковкой в столице9 ч. назад - 6700 20
Имеет ли право банк к зарплатной карте навязывать еще и кредитнуюВчера, 17:04 - 2050 8
Украина предложила РФ 50% скидку на дополнительный транзит газа в Европу8 ч. назад - 688 6
В Великобритании будут добывать золото из электроники15 ч. назад - 529 5
В Киеве повысили тарифы на тепло и горячую воду: сколько придется платить13 ч. назад - 1963 4
Сколько будут давать за доллар в ноябре: прогнозы украинских банкиров12 ч. назад - 28341
Украинские заробитчане будут получать в Германии до 100 тыс. грн в месяц: кто востребован13 ч. назад - 6884 1
Стоянка возле дома обойдется до 11 тыс. грн: как изменится ситуация с парковкой в столице9 ч. назад - 6700 20
Проверяйте, что вы подписываете: НКРЭКУ о поверке счетчиков9 ч. назад - 3558 3
На одном из европейских авторынков подержанные машины стали стоить дороже новыхВчера, 22:35 - 3237
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 409
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3556 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1026 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2745 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2159 1