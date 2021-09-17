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Какие долги могут помешать оформить субсидию

Какие долги могут помешать оформить субсидию

Finance.ua как портал, который заботится об экономии в ваших кошельках, узнал у Минсоцполитики, какие долги могут помешать оформить субсидию.

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Деньги налогоплательщиков должны тратиться ответственно, поэтому предусмотрена проверка наличия долгов у человека, который обратился за субсидией.

Какие долги могут помешать оформить субсидию. Таких случаев два.

Первый, если у человека есть задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов свыше 3 месяцев.

Также препятствием для оформления субсидии является такая задолженность у вашего члена семьи. Проверяется наличие задолженности в Едином реестре должников. Реестр открытый, бесплатный, поэтому можно получить всю информацию самостоятельно по ссылке.

Из этого случая есть исключения, и рассчитывать на субсидию можно, если такая задолженность есть у члена семьи, который:

  • считается безвестно отсутствующими по решению суда;
  • имеет правовой статус пропавшего без вести лица;
  • является алко- или наркозависимым, что подтверждается справкой от врача;
  • отстранен от работы (должности) в порядке обеспечения уголовного производства;
  • находится под домашним арестом или содержится под стражей.

Второй случай – наличие просроченной свыше 3 месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 340 грн на день обращения за назначением жилищной субсидии.

Органы соцзащиты получают такую информацию от предприятий, которые предоставляют коммунальные услуги.

*Исключением является наличие задолженности за услугу по поставке и распределению природного газа, которая начислена исполнителем коммунальной услуги с ссылкой на решение суда относительно норм потребления природного газа бытовыми потребителями в случае отсутствия счетчиков газа и в связи с приведением объемов использованного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям. Наличие такой задолженности не препятствует оформлению субсидии.

Если задолженность по оплате коммунальных услуг возникла и отопительный сезон уже начался, все равно есть возможность оформить субсидию. Жилищная субсидия будет назначена с начала отопительного сезона, если вы в течение двух месяцев от его начала предоставите один из следующих документов:

  • документальное подтверждение уплаты задолженности;
  • заключенный договор о ее реструктуризации;
  • определение об открытии производства по делу об обжаловании задолженности в судебном порядке.

Если вы подали такие документы позднее чем через два месяца после начала отопительного сезона, то субсидию смогут назначить с месяца, следующего за тем, в котором в орган соцзащиты поступили документы.

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По материалам Finance.UA
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