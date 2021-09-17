0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Apple анонсировала два новых процессора собственного производства

Apple анонсировала два новых процессора собственного производства

Компания Apple провела свою вторую осеннюю презентацию, на которой показала свои новые разработки. Среди них – сразу два новых процессора М1 собственного производства, которые получили приставки Pro и Max.

Оригинальный М1 анонсировали немного больше года назад, под его управлением работали MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro и Mac Mini. Вместе с тем, устройства максимальной комплектации все еще работали под управлением процессоров Intel.

Новые же процессоры разработаны для того, чтобы с ними могли работать и оставшиеся продукты линейки. Так, в Apple обещают, что процессор будет работать на 70% быстрее, а качество графики улучшиться в два раза по сравнению с оригинальным М1.

M1 Pro – это процессор с 10 вычислительными и 16 графическими ядрами, он поддерживает работу до 32 гигабайт оперативной памяти.

М1 Max еще более мощный процессор. У него так же 10 вычислительных ядер, но уже 32 графических, а также увеличена пропускная способность памяти (до 400 Гб/с), он поддерживает работу до 64 гигабайт оперативной памяти. Он содержит 57 миллиардов транзисторов и является самым большим процессором, который когда-либо делала Apple. Использование М1 Max означает, что к одному устройству можно подключить сразу четыре дисплея.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.