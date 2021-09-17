Apple анонсировала два новых процессора собственного производства

Компания Apple провела свою вторую осеннюю презентацию, на которой показала свои новые разработки. Среди них – сразу два новых процессора М1 собственного производства, которые получили приставки Pro и Max.

Оригинальный М1 анонсировали немного больше года назад, под его управлением работали MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro и Mac Mini. Вместе с тем, устройства максимальной комплектации все еще работали под управлением процессоров Intel.

Новые же процессоры разработаны для того, чтобы с ними могли работать и оставшиеся продукты линейки. Так, в Apple обещают, что процессор будет работать на 70% быстрее, а качество графики улучшиться в два раза по сравнению с оригинальным М1.

M1 Pro – это процессор с 10 вычислительными и 16 графическими ядрами, он поддерживает работу до 32 гигабайт оперативной памяти.

М1 Max еще более мощный процессор. У него так же 10 вычислительных ядер, но уже 32 графических, а также увеличена пропускная способность памяти (до 400 Гб/с), он поддерживает работу до 64 гигабайт оперативной памяти. Он содержит 57 миллиардов транзисторов и является самым большим процессором, который когда-либо делала Apple. Использование М1 Max означает, что к одному устройству можно подключить сразу четыре дисплея.