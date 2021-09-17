Volkswagen уволит десятки тысяч работников из-за перехода на электрокары

Немецкая автомобилестроительная компания Volkswagen намерена сократить около 30 тысяч рабочих мест за переход на массовый выпуск электромобилей.
Об этом заявил гендиректор Volkswagen Герберт Дисс во время заседания наблюдательного совета автоконцерна.
По данным немецких СМИ, переориентация марки на электрокары может поставить под сомнение судьбу каждой четвертой позиции основного бренда Volkswagen. Сейчас на заводах компании работают более 600 тысяч специалистов.
Напомним, помимо основного бренда Volkswagen, немецкий автогигант производит модели Audi, Skoda, Seat и Porsche. Недавно производитель решил сделать акцент на производстве электрокаров, чтобы в будущем сделать это в основной своей специализацией. Сейчас автопроизводитель активно модернизирует свои заводы под производство машин на электротяге. Интересно, что головное предприятие в Вольфсбурге пока не попало в этот список.
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