Huawei построит крупнейшее в мире хранилище электроэнергии

На саммите Global Digital Power Summit 2021 в Дубае компании Huawei Digital Energy Technology и Shandong Electric Power Construction подписали контракт на постройку в Саудовской Аравии крупнейшего из ныне существующих хранилищ электроэнергии.
Система ёмкостью 1300 МВт·ч будет построена в рамках проекта Red Sea New City по созданию города Неом, который представляет собой стратегическую основу для снижения зависимости страны от нефти к 2030 году.
Новый город Неом расположен на побережье Красного моря и Саудовская Аравия стремится удовлетворить потребности всего населённого пункта только за счёт возобновляемых источников энергии.
Компания Huawei Digital Energy Technology была основана совсем недавно, 7 июня 2021 года. Её юридическим представителем является Ху Хоукун (Hu Houkun), председатель правления Huawei.
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