С Подольского мостового перехода будет еще один съезд на Троещину

Распоряжением КГГА от
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.
«Благодаря изменениям в проекте киевляне будут иметь более удобное сообщение по мосту. Так, по сравнению с прошлым проектом теперь в нем предусмотрено строительство еще одного съезда с Подольского мостового перехода на жилой массив Троещина — на ул. Оноре де Бальзака и заезда с этой улицы на мост. Таким образом, разговорам о том, будет или не будет съезд на ул. Оноре де Бальзака, документально поставлена точка», — отметил Александр Густелев.
По словам заместителя главы КГГА, другой важный аспект — дальнейшее строительство новых участков метротоннелей Подольско-Выгуровской линии метрополитена. Ведь Подольско-Воскресенский мостовой переход одинаково важен как для автосообщения, так и метросообщения между левым и правым берегами Киева.
«Работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе продолжаются без выходных. Работают буровые для укрепления элементов искусственных сооружений, ведутся работы по сооружению подпорных стен насыпи, тоннелей метрополитена. Устраиваются инженерные коммуникации, барьерное ограждение, шумозащитные экраны», — проинформировал Александр Густелев.
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