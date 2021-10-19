С Подольского мостового перехода будет еще один съезд на Троещину

Распоряжением КГГА от 13.10.2021 № 2152 город переутвердил проект строительства Подольского мостового перехода. Обновленный проект учитывает строительство съезда и заезда на мост с жилого массива Троещина. Также предусмотрено дальнейшее строительство тоннелей Подольско-Выгуровской линии метрополитена.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

«Благодаря изменениям в проекте киевляне будут иметь более удобное сообщение по мосту. Так, по сравнению с прошлым проектом теперь в нем предусмотрено строительство еще одного съезда с Подольского мостового перехода на жилой массив Троещина — на ул. Оноре де Бальзака и заезда с этой улицы на мост. Таким образом, разговорам о том, будет или не будет съезд на ул. Оноре де Бальзака, документально поставлена точка», — отметил Александр Густелев.

По словам заместителя главы КГГА, другой важный аспект — дальнейшее строительство новых участков метротоннелей Подольско-Выгуровской линии метрополитена. Ведь Подольско-Воскресенский мостовой переход одинаково важен как для автосообщения, так и метросообщения между левым и правым берегами Киева.

«Работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе продолжаются без выходных. Работают буровые для укрепления элементов искусственных сооружений, ведутся работы по сооружению подпорных стен насыпи, тоннелей метрополитена. Устраиваются инженерные коммуникации, барьерное ограждение, шумозащитные экраны», — проинформировал Александр Густелев.