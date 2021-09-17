Производитель iPhone представил свои электромобили

На Тайване компания Foxconn, на предприятиях которой собирают iPhone, в рамках выставки Hon Hai Tech Day 2021 представила свои первые электромобили.

Об этом сообщает Taiwan News.

На мероприятии были представлены три электромобиля. Под брендом Foxtron планируют выпускать кроссовер Model C, среднеразмерный электробус Model Т и седан Model Е.

Foxtron Model C — это среднеразмерный кроссовер. Model C сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды. Кроссовер будет иметь запас хода на одном заряде батареи около 700 км.



Фото: Motor1.com

Седан Model E оснащен массивной прозрачной панорамной крышей. Мощность седана 740 л.с. Авто сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,8 секунды. На одном заряде батареи седан сможет проезжать до 750 км.



Фото: Motor1.com

Электробус Model Т способен проезжать около 400 км на одном заряде батареи, его максимальная скорость составит 120 км/час.



Фото: Motor1.com

Производить авто и автобусы будут в США. Для этого компания приобрела завод Lordstown Motors.