0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

Производитель iPhone представил свои электромобили

Производитель iPhone представил свои электромобили

На Тайване компания Foxconn, на предприятиях которой собирают iPhone, в рамках выставки Hon Hai Tech Day 2021 представила свои первые электромобили.

Об этом сообщает Taiwan News.

На мероприятии были представлены три электромобиля. Под брендом Foxtron планируют выпускать кроссовер Model C, среднеразмерный электробус Model Т и седан Model Е.

Foxtron Model C — это среднеразмерный кроссовер. Model C сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды. Кроссовер будет иметь запас хода на одном заряде батареи около 700 км.


Фото: Motor1.com

Седан Model E оснащен массивной прозрачной панорамной крышей. Мощность седана 740 л.с. Авто сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,8 секунды. На одном заряде батареи седан сможет проезжать до 750 км.


Фото: Motor1.com

Электробус Model Т способен проезжать около 400 км на одном заряде батареи, его максимальная скорость составит 120 км/час.


Фото: Motor1.com

Производить авто и автобусы будут в США. Для этого компания приобрела завод Lordstown Motors.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.