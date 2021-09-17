Самый большой и мощный ветрогенератор в мире заработает через год в Дании

Один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов Vestas объявил о планах установить прототип самой мощной в мире морской ветряной турбины мощностью 15 МВт в Дании.

В заявлении компании говорится, что прототип, известный как V236-15 MW, будет установлен во второй половине 2022 года в испытательном центре в Западной Ютландии. Ожидается, что система начнёт вырабатывать электроэнергию в четвёртом квартале следующего года.

Как заявили в Vestas, высота турбины составит 280 метров, а длина лопастей будет достигать 115,5 метра. Прототип будет установлен на берегу, чтобы упростить к нему доступ во время тестирования. Ожидается, что мощность турбины будет достигать 80 гигаватт-часов в год. Vestas говорит, что её характеристики позволят обеспечивать электроэнергией примерно 20 тысяч европейских домохозяйств, предотвратив выброс в атмосферу более 38 тысяч тонн углекислого газа.

В то время как Vestas заявляет, что её прототип станет самой высокой и самой мощной ветряной турбиной в мире, другие компании также разрабатывают гигантские генераторы. В августе MingYang Smart Energy поделилась подробной информацией об огромной новой морской ветряной турбине MySE 16.0-242. Она будет иметь высоту 264 метра и длину лопастей 118 метров. Мощность генератора достигнет 18 МВт. Китайская компания намерена установить прототип в 2023 году.