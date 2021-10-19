Проверяйте, что вы подписываете: НКРЭКУ о поверке счетчиков

Finance.ua как портал, который заботится о вашей экономии, узнал, как вести себя при поверке счетчика электроэнергии.
Как объясняет Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии, оператор системы распределения имеет право проводить (по предъявлению представителем служебного удостоверения) обследование электроустановок потребителей по выявлению потребления электрической энергии вне средств измерения и других нарушений, вызывающих неправильное измерение объемов потребления электрической энергии.
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«Потребитель обязан обеспечивать доступ представителям оператора системы (после предъявления ими служебных удостоверений) к своему дому для проведения технической проверки и/или контрольного осмотра средства коммерческого учета», — говорится в сообщении.
Иногда при проведении таких мероприятий выявляются нарушения указанных правил. В таких случаях потребителю полезно знать последовательность своих действий.
В частности, регулятор советует внимательно перечитать документы, которые представители компании дают потребителю на подпись.
В случае несогласия с действиями сотрудников нужно обратиться в кол-центр оператора системы распределения или в НКРЭКУ.
Инфографика: НКРЭКУ
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