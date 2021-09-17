Как снять арест с недвижимого имущества

При проведении приватизации, продажи, дарения или других сделок, связанных с имуществом, может случиться так, что на это имущество наложен арест.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал от Координационного центра по предоставлению правовой помощи, что арест является ограничением должника в праве владеть, распоряжаться и пользоваться своим имуществом.
Арест с имущества может снять непосредственно сам исполнитель в таких случаях:
Однако есть и другие основания для снятия ареста с имущества или средств, которые определены Законом Украины “Об исполнительном производстве”, среди них:
Во всех остальных случаях арест может быть снят по решению суда.
Алгоритм действий для обжалования наложенного ареста на имущество
Если вы только что узнали, что на ваше имущество наложен арест, необходимо получить выписку из Единого реестра запрета отчуждения недвижимого имущества, в котором будет указано, на основании какого документа был наложен арест. Получить такую выписку можно онлайн, либо обратившись к нотариусу.
Если вы не согласны с действиями исполнителя по наложению ареста на ваше имущество, вы имеете право обратиться к высшему руководству Государственной исполнительной службы с жалобой на решение исполнителя о незаконности наложения ареста на имущество. В заявлении следует обосновать неправомерность наложенного ареста или отметить о наличии установленных законом оснований для его снятия, добавив подтверждающие документы.
Исполнитель согласно поданному заявлению может снять наложенный арест, или отказать, указав причины в письменном ответе на обращение.
В случае получения отказа в удовлетворении жалобы на решение исполнителя о наложении ареста на имущество или вообще неполучении такого ответа, нужно обратиться с исковым заявлением в суд.
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