Toyota построит в США свой первый завод по выпуску батарей

Японская автомобилестроительная компания Toyota построит свое первое предприятие по производству батарей в Соединенных Штатах для удовлетворения растущего спроса на гибридные автомобили и электрокары по всему миру.

Об этом информирует NHK.

О местоположении завода, а также его производственных мощностей пока не сообщалось. Планируемые инвестиции составят примерно 1,3 млрд долларов.

Компания намерена начать выпуск в 2025 году. Поначалу завод сосредоточится на производстве литий-ионных батарей для гибридных автомобилей.

Отмечается, что конкуренты-автомобилестроители также делают большие капиталовложения в этой сфере. Немецкая компания Volkswagen и американская General Motors объявили о планах строительства заводов по производству батарей для электромобилей.

Справка Finance.ua: