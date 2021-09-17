Toyota построит в США свой первый завод по выпуску батарей

Японская автомобилестроительная компания Toyota построит свое первое предприятие по производству батарей в Соединенных Штатах для удовлетворения растущего спроса на гибридные автомобили и электрокары по всему миру.
Об этом информирует NHK.
О местоположении завода, а также его производственных мощностей пока не сообщалось. Планируемые инвестиции составят примерно 1,3 млрд долларов.
Компания намерена начать выпуск в 2025 году. Поначалу завод сосредоточится на производстве литий-ионных батарей для гибридных автомобилей.
Отмечается, что конкуренты-автомобилестроители также делают большие капиталовложения в этой сфере. Немецкая компания Volkswagen и американская General Motors объявили о планах строительства заводов по производству батарей для электромобилей.
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