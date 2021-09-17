Бизнес спрогнозировал, каким будет курс доллара в следующем году

Украинский бизнес ожидает, что в следующем году курс составит 28,50 грн/долл. США.
Об этом говорят результаты опроса руководителей компаний, который Национальный банк провел в III квартале 2021 года.
«Продолжается улучшение оценок бизнеса по объемам производства товаров и услуг в Украине, текущего состояния и прогнозов развития собственных предприятий. В следующие 12 месяцев респонденты прогнозируют укрепление курса национальной валюты, несмотря на усиление инфляционных ожиданий», — сообщает Нацбанк.
Какой курс ожидают. Третий квартал подряд улучшались ожидания бизнеса относительно курса гривны.
Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28,50 грн/долл. США (в предыдущем квартале-28,71 грн/долл. США).
Доля предприятий, которые считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 26,01 грн/долл. США до 28,00 грн/долл. США, выросла с 25,1% до 34,4%.
График: НБУ
Инфляционные ожидания. В III квартале ожидаемая годовая инфляция составила 7,8% по сравнению с 7,2% в предыдущем квартале. Доля опрошенных предприятий, которые считают, что инфляция не превысит 7,5%, уменьшилась с более 54% до 46,9%.
Также бизнес прогнозирует дальнейшее увеличение объемов реализации своей продукции как в Украине, так и за рубежом. Оптимистические настроения преобладают во всех секторах экономики.
Количество работников и зарплаты. Впервые за последние два года бизнес прогнозирует увеличение общего количества работников на своих предприятиях: баланс ответов составил 2,2% (в предыдущем квартале — минус 1,0%). Усилились и остаются высокими ожидания по росту зарплат работников в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 61,4% (в II квартале 2021 года — 58,3%). Всего 0,9% опрошенных компаний готовы к уменьшению зарплат (во II квартале 2021 года — 1,0%).
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