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Правила приема в вузы в 2022 году

Правила приема в вузы в 2022 году

Министерство образования и науки Украины утвердило условия приема в вузы страны на обучение для получения высшего образования в 2022 году.

Документ уже подписал глава ведомства Сергей Шкарлет.

Отмечается, что в 2022 году для поступления принимаются сертификаты внешнего оценивания 2019, 2020, 2021 и 2022 годов.

Абсолютное большинство поступающих будут подавать заявления о поступлении в электронной форме. Регистрация электронных кабинетов поступающих для поступления на первый курс начнется 1 июля.

Прием документов от абитуриентов начнется 14 июля и закончится 16 июля для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов и 22 июля – для лиц, поступающих по результатам ВНО а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов.

Вступительные экзамены, творческие конкурсы будут проводиться в несколько потоков с 01 по 13 июля включительно. В то же время в период с 14 по 22 июля могут проводиться дополнительные сессии экзаменов или творческих конкурсов для абитуриентов, которые будут поступать на контрактную форму обучения.

Собеседования будут проведены с 17 по 19 июля. Формирование рейтинговых списков абитуриентов, которые будут поступать на основании результатов ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов, предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных получать высшее образование за средства государственного или местного бюджета состоится не позднее 27 июля.

Абитуриенты, получившие рекомендации для зачисления, должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказа до 04 августа. Зачисление абитуриентов за средства государственного или местного бюджета будет проведено 5 августа. В свою очередь, зачисление абитуриентов, которые будут учиться на контрактной основе, состоится не позднее 30 сентября.

По материалам Диалоги
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