«Газпром» вновь отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину

«Газпром» вновь отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину. По итогам аукционов 18 октября российский государственный монополист не стал бронировать дополнительный транзит на ноябрь.
Об этом сообщает GSA Platform.
Компания «Оператор газотранспортной системы Украины» предлагала мощности на двух маршрутах: на газоизмерительной станции «Суджа» — 9,8 млн кубометров в сутки, на ГИС «Сохрановка» — 5,2 млн кубометров. Как и в прошлом месяце, они остались невостребованными.
Напомним, текущее транзитное соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом» заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование «Газпромом» мощностей для транзита в объеме 65 млрд кубометров (178 млн кубометров в сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн кубометров/сутки) в 2021-2024 годах.
У «Газпрома» на 2021 год действует долгосрочное бронирование мощностей в Украине объемом 40 млрд кубометров — 109 млн кубометров м в сутки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько украинцев получают больше 25 тысяч гривен зарплаты10 ч. назад - 3299 19
Драматичный сценарий JPMorgan: сколько будет стоить нефть в 2025 году15 ч. назад - 2336 16
Цена взлетит в три раза: Россия захотела по-новому считать тариф на газ в Сербии - СМИ5 ч. назад - 1272 5
СOVID-сертификаты в «Дія»: какие проблемы могут возникнуть при получении, и как их решить14 ч. назад - 1666 5
Рост цены на газ увеличит спрос на строящееся жилье - мнениеВчера, 17:04 - 1992 4
Сколько украинцев получают больше 25 тысяч гривен зарплаты10 ч. назад - 3299 19
Драматичный сценарий JPMorgan: сколько будет стоить нефть в 2025 году15 ч. назад - 2336 16
Ослабнет ли гривна до конца года - прогноз11 ч. назад - 2195
Эксперты подсчитали настоящую себестоимость iPhone 13 Pro12 ч. назад - 2116 1
Как изменятся цены на аренду жилья в Украине до конца годаВчера, 19:03 - 2056
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3208 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 909 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2522 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1980 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1614 5