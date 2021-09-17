Идея Банк осуществляет продажу неработающих активов

В рамках реализации программ снижения неработающих активов (NPL, англ. non-performing loan, дословно – «неработающая ссуда») Идея Банк планирует провести торги по продаже проблемного кредитного портфеля.На продажу будут выставлены более 41 тыс. кредитов физических лиц, общая задолженность по которым составляет 1 701 млн грн.
Кредиты будут разделены на лоты по 4-6 тыс. кредитов в лоте. Участники торгов смогут осуществить покупку как отдельного лота так и всего пула представленных кредитов.
Также на продажу будет выставлено 439 автокредитов.
Основные характеристики портфеля:
Регистрация участников будет проходить с 18.10.2021 гг. До 25.10.2021 г., для этого необходимо отправить заявку на электронный адрес partners@ideabank.ua, указав: название компании, данные контактного лица и свидетельство о регистрации финансового учреждения.
Участники смогут детально ознакомиться с лотами, начиная с 25.10.2021. После прохождения регистрации.
Идея Банк Украина работает на рынке с 1989 года. 32 лет практики банк сформировал репутацию надежного финансового партнера, который предлагает потребителям продукты и сервисы европейского качества.
Идея Банк в своей работе руководствуется практиками европейского банкинга, следствием чего является высокое качество портфеля и взвешенная система управления рисками.
Идея Банк входит в европейской финансовой группы Getin Holding S.A. (Польша).
Getin Holding S.A. (Польша) принадлежит 100% акций банка.
Банк – победитель ряда рейтингов в номинациях розничного кредитования и надежности.
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