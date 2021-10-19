Когда можно расторгнуть договор дарения: все основания

Иногда граждане обращаются к юристам с просьбой отменить договор дарения. Finance.ua узнал у Я и закон, в каком случае это можно сделать.

Дарение – это сделка, основанная на взаимном согласии, а не на воле одного дарителя. До принятия предлагаемого подарка лицом, которое одаривают, дарение не имеет силы. Поэтому дарение назначается договором.

Какие существуют основания для прекращения договора дарения:

Гражданский кодекс Украины предусматривает следующее:

отказ одной из сторон от договора;

расторжение договора дарения;

признание договора недействительным.

Отказ одной из сторон от договора. Данное основание применяется только к договору дарения с обязанностью передать подарок в будущем.

Так, согласно Гражданскому кодексу Украины, даритель имеет право отказаться от передачи дара в будущем, если после заключения договора его имущественное состояние существенно ухудшилось.

Одаряемый имеет право в любое время до принятия дара на основании договора дарения с обязанностью передать дар в будущем отказаться от него.

Очевидно, что, если предметом договора дарения является недвижимое имущество, применить такое основание для прекращения правоотношений не представляется возможным.

Расторжение договора дарения. Учитывая, что дарение является двусторонним договором, его возможно расторгнуть в любой момент по соглашению сторон. Обратите внимание, что, согласно ст. 654 Гражданского кодекса Украины, расторжение договора совершается в такой же форме, что и договор, который меняется или расторгается. А значит, если заключался нотариальный договор, для расторжения тоже необходимо обратиться к нотариусу.

Кроме того, учитывая особую природу договора дарения, например, тот факт, что довольно часто он заключается с хорошим отношением дарителя к одаряемому, существуют особые правила его расторжения, которые не применяются к другим договорам.

*Основанием для расторжения договора дарения по требованию дарителя является совершение одаряемым аморальных и противоправных действий по отношению к личности дарителя: умышленное уголовное правонарушение против жизни, здоровья, собственности дарителя, его родителей, жены (мужа) или детей.

Если одаряемый совершил умышленное убийство дарителя, наследники дарителя имеют право требовать расторжения договора дарения.

К требованиям о расторжении договора дарения применяется исковая давность в один год.

Признание договора недействительным:

составление под влиянием ошибки, обмана, насилия, под влиянием тяжелого обстоятельства;

несоблюдение требования закона о письменной форме, нотариальном заверении договора, заключение договора дарения без предусмотренного законом разрешения органа опеки и попечительства;

отсутствие необходимого объема гражданской дееспособности лица, совершающего сделку.

Если у лица есть сомнения относительно безвозмездного договора дарения, возможно рассмотреть варианты завещания, или, например, договора пожизненного содержания, наследственного договора.

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