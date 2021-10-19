Facebook наймет 10 тысяч человек для создания виртуального мира

Американский IT-концерн Facebook намерен в течение следующих пяти лет трудоустроить 10 тысяч человек в Европейском союзе для создания виртуального мира — так называемой метавселенной, в которой пользователи находятся и общаются в виртуальном пространстве.
Об этом сообщается в официальном блоге Facebook.
«Эти инвестиции — вотум доверия к силе европейской технологической индустрии и потенциалу европейских технологических талантов», — отметили в компании, подчеркнув, что Европа имеет огромное значение для компании.
Концерн Facebook уже начал тестирование нового приложения виртуальной реальности для удаленной работы, которое позволяет пользователям с помощью специальной гарнитуры присутствовать на совещаниях в виде своих аватаров.
В сентябре Facebook уже выделил 50 миллионов долларов на создание Метавселенной, над созданием которой уже работают такие компании, как многопользовательская онлайн-платформа Roblox и создатель компьютерной игры «Fortnite» Epic Games.
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