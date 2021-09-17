Первую нитку газопровода «Северный поток-2» заполнили техническим газом

Процедура заполнения газом первой нитки газопровода «Северный поток-2» завершена, объем заполнения техническим газом составил около 177 млн куб. м. Данный объем топлива обеспечивает давление, достаточное, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.
Об этом говорится в сообщении оператора проекта.
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«На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода „Северный поток-2“ была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме примерно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа», — сказано в сообщении.
Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.
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