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Первую нитку газопровода «Северный поток-2» заполнили техническим газом

Первую нитку газопровода «Северный поток-2» заполнили техническим газом

Процедура заполнения газом первой нитки газопровода «Северный поток-2» завершена, объем заполнения техническим газом составил около 177 млн куб. м. Данный объем топлива обеспечивает давление, достаточное, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.

Об этом говорится в сообщении оператора проекта.

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«На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода „Северный поток-2“ была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме примерно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа», — сказано в сообщении.

Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Справка Finance.ua:

  • Датское энергетическое агентство 4 октября сообщило о том, что оператор проекта «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 AG — выполнил все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Компания объявила о начале заполнения газом первой нитки «Северного потока-2».
По материалам УНН
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