Первую нитку газопровода «Северный поток-2» заполнили техническим газом

Процедура заполнения газом первой нитки газопровода «Северный поток-2» завершена, объем заполнения техническим газом составил около 177 млн куб. м. Данный объем топлива обеспечивает давление, достаточное, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.

Об этом говорится в сообщении оператора проекта.

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«На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода „Северный поток-2“ была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме примерно 177 млн м 3 , что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа», — сказано в сообщении.

Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Справка Finance.ua: