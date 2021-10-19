Определены города с самым дорогим интернетом в Украине

Эксперты проанализировали работу более 200 провайдеров в 36 городах Украины и установили, что цена на интернет-услуги отличается в зависимости от региона. Об этом сообщает provider.

Выяснилось, что на начало октября текущего года самые высокие тарифы на домашний Интернет установлены в Виннице, Мариуполе, Николаеве, Одессе, Чернигове, Черноморске.

Жители этих городов платят в среднем 200 грн в месяц за домашний интернет со скоростью 100 Мбит/с. В Кременчуге, Львове, Павлограде, Сумах, Хмельницком, Херсоне, Тернополе, Черновцах интернет-услуги стоят 135-150 гривен.

Примечательно, что жители частных домов платят за Интернет больше, чем в многоэтажках. Тарифный план со скоростью до 100 Мбит в частном секторе стоит не менее 220 грн в месяц. Кроме того, на размер абонплаты влияют и такие факторы, как повышение заработной платы, увеличение цены на электроэнергию, подорожание расходных материалов и оборудования, увеличение стоимости аренды электроопор, рост отчислений за авторские права на контент.

Также установлено, что с начала 2021 года часть провайдеров в Одессе, Запорожье, Николаеве, Черновцах повысили тарифы на Интернет на 10-50 гривен.

Напомним, правозащитная организация Freedom House отнесла Украину к категории стран с «частично свободным Интернетом» – в рейтинге интернет-свободы нашей стране досталось 62 балла из 100.