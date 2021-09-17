Крупнейшая итальянская авиакомпания прекращает свое существование из-за пандемии

Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia в четверг 14 октября прекратила свое существование из-за банкротства.
Об этом сообщает Euronews.
Отмечается, что в четверг состоялся последний рейс перевозчика под нынешним названием.
С 15 октября рейсы совершаются уже под новым брендом — ITA (Italia Trasporto Aereo).
Alitalia, созданная 74 года назад, не смогла справиться с последствиями пандемии коронавируса, а также не выдержала конкуренцию со скоростными поездами на внутреннем рынке страны. За последние 20 лет правительство понесло около 13 миллиардов евро убытков, пытаясь удержать национального перевозчика на плаву.
Менее трети из 10 500 действующих сотрудников Alitalia перейдут в ITA. Руководство компании также намерено снизить заработную плату на 40%.
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