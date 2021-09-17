На погашение долгов военным выделили 3,7 млрд грн

Министерство обороны Украины выделило воинским частям и учреждениям Вооруженных сил Украины почти 3,7 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, что эти средства предназначены для погашения задолженности по единоразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил, выплаты вознаграждений, поощрения личного состава и др.
Из этой суммы 1 млрд 810 млн грн выделены для выплат денежной помощи на оздоровление. Почти 247 млн грн направлены на выплату вознаграждения за подписание первого контракта и других единовременных выплат. Для материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов военнослужащих перечислены почти 50 млн грн, 195 млн грн на выплату компенсаций за съем жилья, еще более 82 млн грн предназначены для расчетов с уволенными с военной службы.
Для выплаты вознаграждений за участие в ООС за сентябрь 2021 года выделены более 725 млн грн. Ко Дню защитников и защитниц Украины военнослужащие поощрены более чем на 641 млн грн.
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