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Аэропорт в Жулянах закроют на год

Аэропорт в Жулянах закроют на год

Киевский аэропорт имени Сикорского (Жуляны) в 2024 году закроется на один год в связи с ремонтом.

Об этом информирует Avianews со ссылкой на главу совета директоров предприятия Дениса Костржевского.

Отмечается, что в планах руководства – обновление взлетно-посадочной полосы. Работы начнутся в 2023 году.

Длину полосы планируют увеличить на 460 метров – до 2770 метров. Также, по словам Костржевского, будет демонтировано старое покрытие из асфальта, и полоса получит новое покрытие из бетона, которое обеспечит большую прочность.

Кроме того, будет улучшено покрытие рулежных дорожек и перрона со стоянками для самолетов, чтобы их могли использовать более тяжелые авиалайнеры.

Наконец, воздушная гавань в Жулянах получит инструментальную систему посадки ILS категории II ICAO, что позволит самолетам садиться при видимости не менее 350 метров (сейчас работает ILS категории I ICAO, и полеты прекращаются, когда видимость меньше 800 метров).

Администрация аэропорта оценила работы в 2,5-4 миллиарда гривен.

По материалам Корреспондент.net
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