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Выигрыши игроков азартных игр будут облагаться налогом от десяти минимальных зарплат

Выигрыши игроков азартных игр будут облагаться налогом от десяти минимальных зарплат

Законопроект №2713-д, который внедряет новую систему налогообложения игорного бизнеса, будет предусматривать, что выигрыши до десяти минимальных зарплат освободятся от налогообложения.

Об этом на SBC Summit CIS сообщил Борис Баум.

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Ранее в проекте закона не облагались выигрыши до восьми минимальных зарплат. Он отметил, что второе голосование состоится через три недели – до 10 ноября.

По его словам, изменения предусматривают, что сервисы, которые предлагают услуги, можно будет размещать в странах ЕС, а информация, которая касается игроков, должна находится в Украине.

«В случае если будет проголосован в ноябре, то с первого января мы сможем увидеть новую волну операторов», – подытожил он.

По материалам Mind
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