Более 22 млн грн убытков на аренде кинотеатра «Киев»: по делу объявили подозрения

Директору Департамента коммунальной собственности Киева, его первому заместителю и директору КП «Киевкинофильм» сообщили о подозрении в служебной халатности, из-за чего столица недополучила более 22 миллионов гривен за аренду помещений кинотеатра «Киев».
Об этом в Телеграме сообщает Киевская городская прокуратура.
Шевченковская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении должностным лицам в служебной халатности, в результате которой территориальная община столицы недополучила средства за аренду помещений кинотеатра.
Установлено, что в 2019 году первый заместитель начальника Департамента коммунальной собственности Киева и директор КП «Киевкинофильм» заключили с частным обществом трехсторонний договор об аренде помещений кинотеатра «Киев» площадью более 7 тыс. кв. м на ул. Большой Васильковской, 19.
Арендная плата, определенная протоколом заседания конкурсной комиссии, составила 2,1 млн грн без учета НДС за базовый месяц.
Выплаты в полном объеме были осуществлены обществом в период с июня по ноябрь 2019 года включительно. Однако в дальнейшем арендатор обратился в Департамент коммунальной собственности Киева с просьбой проверить состояние использования здания кинотеатра. В связи с этим директор департамента образовал комиссию, которая уже на следующий день составила акт о приостановлении выполнения сторонами своих обязательств по договору аренды в части начисления и уплаты арендной платы из-за невозможности использования арендатором помещений кинотеатра.
Указанный акт стал основанием для прекращения начисления арендной платы, начиная с декабря 2019 года, и был подписан представителем балансодержателя – директором КП «Киевкинофильм» и руководителем отдела Департамента коммунальной собственности Киева.
В ходе досудебного расследования установлено, что составление указанного акта не предусмотрено действующим законодательством, а порядок разрешения споров в части пригодности объекта аренды к использованию по целевому назначению относится к компетенции суда.
Кроме того, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, помещение кинотеатра «Киев» полностью пригодно в настоящее время для эксплуатации по целевому назначению – организации кинопоказов.
Вследствие недобросовестного исполнения указанными лицами своих служебных обязанностей по обеспечению контроля за выполнением условий заключенного договора, а также освобождения арендатора от арендной платы способом, не предусмотренным законодательством, территориальной общине Киева нанесен материальный ущерб на сумму более 22 млн грн в виде недополученных ежемесячных арендных платежей.
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