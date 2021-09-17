Еврокомиссия утвердила меры по преодолению роста цен на энергоносители

Европейская комиссия утвердила пакет мер для противостояния резкому росту мировых цен на энергоносители, который, по прогнозам, продлится всю зиму.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что меры включают экстренную поддержку домашних хозяйств, государственную помощь компаниям и целевое снижение налогов. Еврокомиссия также будет поддерживать инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность; будет изучать возможные меры по хранению энергии и закупке запасов газа; оценивать текущую структуру рынка электроэнергии.

По словам комиссара по энергетике Кадри Симсон, Еврокомиссия помогает государствам-членам принять немедленные меры по снижению влияния на домохозяйства и предприятия этой зимой.

Неотложные меры по защите потребителей и бизнеса предусматривают оказание экстренной поддержки доходов малообеспеченным потребителям, например, с помощью ваучеров или частичной оплаты счетов.

Также предлагается разрешить временную отсрочку оплаты счетов, обеспечить временное целевое снижение налоговых ставок для уязвимых домохозяйств и оказывать помощь компаниям или отраслям в соответствии с правилами государственной помощи ЕС.

Среднесрочные меры предполагают увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии, обновление и энергоэффективность и ускорение аукционов по возобновляемым источникам энергии и процессов выдачи разрешений.

Также указывается на необходимость развития хранилищ энергии для поддержания растущей доли возобновляемых источников энергии, включая батареи и водород.

Еврокомиссия представит набор мер членам Европейского парламента 14 октября и министрам энергетики стран ЕС 18 октября. Затем европейские лидеры должны обсудить цены на энергоносители на предстоящем саммите 21-22 октября.

Как сообщалось ранее, представители десяти государств-членов Евросоюза призывают к интенсивному развитию ядерной энергетики, чтобы защититься от роста цен на энергию, не нанося вреда климату.