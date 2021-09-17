Украина получит до 21 млн фунтов кредита от Британии

Украина получит до 21 млн фунтов стерлингов кредита от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства (UKEF).

Кабинет Министров утвердил соответствующий проект постановления «Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2021 году путем привлечения кредита от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства», сообщает Минфин.

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Реализация документа позволяет в рамках государственных внешних заимствований привлечь до 21 млн фунтов стерлингов от UKEF для закупки наборов для проведения 4 миллионов ПЦР-исследований.

Срок пользования кредитом составляет 4 года.

Контракт на поставку наборов для проведения 4 миллионов ПЦР-тестов заключен в рамках действующего Меморандума о взаимопонимании между Кабмином и государственным секретарем ее Британского Величества, который действует через UKEF.

Этим соглашением определяются общие принципы и предварительные условия сотрудничества, направленного на реализацию проектов, касающихся британского экспорта, в частности, в таких приоритетных сферах как оборона и безопасность, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение.