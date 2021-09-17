По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (41,644 млн грн и 46,501 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 36), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,37-26,38 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 88 активных заявок по доллару на сумму 88,145 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,7777 – 77 777

26,4000 – 20 000

26,3800 – 20 000

26,3800 – 20 000

26,3700 – 10 000

26,3700 – 30 000

26,3600 – 37 777

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,7777 – 77 777

26,3500 – 5 000

26,3700 – 30 000

26,3700 – 15 000

26,3700 – 30 000

26,3700 – 10 000

26,3700 – 15 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,3706 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,4125 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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