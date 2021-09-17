Киевляне могут получить отопление раньше: условие

Жители столицы могут получить отопление раньше запланированного срока. Для этого необходимо обратиться в КГГА с заявлением, которое поддержат более половины жителей дома.
Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
“Мы даем возможность тем домовым общинам, которые хотят получить отопление уже сейчас”, – подчеркнул Пантелеев.
По его словам, для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением от инициативной группы дома, которую поддержат подписями более половины жителей.
После чего копию такого заявления необходимо отправить на электронную почту КГГА.
Напомним, в Киеве в этом году отопительный сезон начнется, когда в городе температура воздуха будет в течение трех суток ниже +8 градусов.
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