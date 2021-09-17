Киевляне могут получить отопление раньше: условие

Жители столицы могут получить отопление раньше запланированного срока. Для этого необходимо обратиться в КГГА с заявлением, которое поддержат более половины жителей дома.

Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

“Мы даем возможность тем домовым общинам, которые хотят получить отопление уже сейчас”, – подчеркнул Пантелеев.

По его словам, для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением от инициативной группы дома, которую поддержат подписями более половины жителей.

После чего копию такого заявления необходимо отправить на электронную почту КГГА.

Напомним, в Киеве в этом году отопительный сезон начнется, когда в городе температура воздуха будет в течение трех суток ниже +8 градусов.

Справка Finance.ua: