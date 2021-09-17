0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 224 0

Киевляне могут получить отопление раньше: условие

Киевляне могут получить отопление раньше: условие

Жители столицы могут получить отопление раньше запланированного срока. Для этого необходимо обратиться в КГГА с заявлением, которое поддержат более половины жителей дома.

Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

“Мы даем возможность тем домовым общинам, которые хотят получить отопление уже сейчас”, – подчеркнул Пантелеев.

По его словам, для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением от инициативной группы дома, которую поддержат подписями более половины жителей.

После чего копию такого заявления необходимо отправить на электронную почту КГГА.

Напомним, в Киеве в этом году отопительный сезон начнется, когда в городе температура воздуха будет в течение трех суток ниже +8 градусов.

Справка Finance.ua:

  • Отопление может подорожать на 40% – такое мнение высказали эксперты. Центральные и региональные власти договорились зафиксировать тарифы на тепло и горячую воду для населения не выше уровня конца отопительного сезона 2020/2021. Без этого, из-за рекордных цен на газ — ключевой составляющей себестоимости тепловой энергии, — платежки должны сильно потяжелеть. В частности, в Киеве — на 40% относительно прошлого года, заявляли в «Киевтеплоэнерго». То есть с 1654,4 грн до 2316,1 грн за Гигакалорию (Гкал). В некоторых населенных пунктах ситуация еще критичнее.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.