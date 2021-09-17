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Что изменит соглашение об «открытом небе» между Украиной и ЕС — мнение эксперта

Что изменит соглашение об «открытом небе» между Украиной и ЕС — мнение эксперта

Украина и Европейский Союз подписали соглашение об общем авиационном пространстве. Для чего это соглашение, какие преференции получат украинцы и как это скажется на возможностях для путешествий, в эфире Украинского радио рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и связи Украины в 2009—2010 годов и советник правительства по вопросам международного сотрудничества в 2016—2019 Василий Шевченко.

Соглашение вступает в силу в качестве временного до периода ратификации всеми странами-членами Европейского Союза. Временное применение может быть введено уже с 1 ноября, если Украина и ЕС успеют к тому времени обменяться соответствующими нотами.

«Теперь все зависит от украинских авиакомпаний, насколько они быстро введут европейские стандарты и новшества. Украинские авиакомпании смогут заходить в европейские аэропорты и конкурировать с европейскими перевозчиками», — отметил Шевченко.

По его словам, общий подход к транспорту в Европейском Союзе — полная демонополизация, создание максимально конкурентных условий, безопасность и высокие социальные стандарты ЕС.

«Введя такие приоритеты, можно получить единые стандарты авиационных полетов», — отметил он.

По мнению Шевченко, подписанием Соглашения об «открытом небе» должны активизироваться украинские аэропорты, должен возрасти пассажиропоток из-за увеличения рейсов, а значит, появятся новые партнеры и инвестиции. Он напомнил, что, когда Молдова подписала соответствующее соглашение, цена билета в Лондон уменьшилась с 225 евро до 45 евро и, соответственно, в разы вырос трафик.

«Украина должна активно развивать внутренние авиаперелеты. Однако проблема не только в инфраструктуре для авиарейсов. В Украине летают до сотни самолетов. Если возрастет количество рейсов, их будет не хватать. Соглашение дает возможность привлекать авиационную технику. В частности иностранные компании без регистрации смогут работать в Украине», — пояснил эксперт.

По материалам suspilne.media
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