Межбанк: в среду на рынке никому не будет скучно

В среду на валютном межбанке снова будет не скучно. Два основных фактора будут существенно влиять на курсообразование и на общее поведение всех участников торгов:

1. 4 предстоящих выходных дня и приближение дней налоговых расчетов у бизнеса. Из-за такого длительного перерыва в работе клиентам сегодня надо успеть провести все свои расчеты как внутри страны, так и с иностранными партнерами. Это оживит первую половину сессии, а затем активность на межбанке уже быстро снизится. Кроме этого, сразу после праздников начинается пик бюджетных платежей у компаний и это резко увеличит потребность в гривне у всех клиентов. Самые дальновидные из них уже с сегодняшнего дня начнут постепенно накапливать гривневые ресурсы под расчеты с государством;

2. Тактика и интервенции Нацбанка. По факту, сейчас именно он является «законодателем моды» по курсу на торгах. Предложение валюты в последнее время превышает спрос и НБУ — главный покупатель на рынке. Сегодня мы, скорее всего, снова увидим его на рынке с первой интервенцией на стандартные $ 5 млн, а затем в случае необходимости он уже выйдет на межбанк с долгоиграющей интервенцией. Она и будет основным «указателем» по курсу для оставшихся клиентов.

С учетом предстоящих длинных выходных активность клиентов не намного будет отличаться от стандартного рабочего дня на этой неделе и по нашим прогнозам объемы операций составят до $ 155−180 млн при заключении до 510−600 сделок.

Курсы межбанка, по прогнозам Finance.ua, 13 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,27 — 26,45 грн, евро — коридор 30,30 — 30,55 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,34 / 26,36

евро — 30,41 / 30,43

Курсы валют на Межбанке

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