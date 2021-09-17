«Банкоматы воруют деньги»: клиенты ПриватБанка сообщили о новой проблеме

Ряд клиентов ПриватБанка заявили о новой проблеме, с которой они столкнулись при попытке снять деньги в банкомате.
Об этом идет речь в отзывах на сайте Минфин.
Один из клиентов сообщил о присвоении банком 2 тысяч гривен.
«Банкоматы ПриватБанка воруют деньги. Будьте все очень внимательны, когда снимаете. Обязательно пересчитывать, а то потом можете недосчитаться немаленькой сумы. Меня банкомат „Привата“ сегодня обокрал на 2000 гривен. Не советую пользоваться ПриватБанком и их услугами никому. Переходите на более надёжные банки», — пишет клиент. Банк на данный комментарий пока не отреагировал.
В другом случае клиентка рассказала, что снимала в банкомате «Привата» деньги с зарплатной карты другого банка.
«Первые две тысячи банкомат выдал, а на вторые написал „Технічна помилка“, но при этом обе операции были успешны и деньги списали со счета. То есть, согласно балансу формально я сняла четыре тысячи, по факту на руках у меня оказалось только две тысячи», — пишет женщина. По ее словам, в банке посоветовали обратиться на горячую линию, там же переадресовали в банк, который выдал карту.
«Я работала, и теперь мне не на что жить, потому что банкомат съел мои деньги», — резюмировала клиентка.
В ответ представитель банка порекомендовал обращаться в учреждение, выдавшее карту, для оформления заявки на возврат средств. «Со своей стороны мы предоставляем всю необходимую информацию для возврата денег по таким заявкам, когда к нам поступает запрос, сформированный согласно правилам платежной системы», — говорится в ответе «Привата».
Еще в одном случае клиенты попытались снять деньги в банкомате, тот выдал ошибку, но списал с карты 14 тысяч гривен.
«Служба поддержки заявила, что ждать сутки надо!!! Так как срочно нужны деньги, пришлось брать с кредитной карты. Ничего хорошего про этот банк сказать нельзя. На все вопросы оператор как заведенная отвечает «Извините, хорошего дня», — возмущается клиентка.
В ответ представитель банка извинился перед ней, заявив, что банк не препятствует клиенту в желании снять наличку. «Ошибка в работе банкомата — это стечение обстоятельств, что ни в коем случае не является показателем сервиса банка в целом», — заявили в банке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Очень близка к ЕС: Боррель назвал главные условия для вступления УкраиныВчера, 10:32 - 1490 12
Доступную ипотеку под 7% получили 929 семейВчера, 09:15 - 630 10
В ноябре в Украине появятся видеокамеры для контроля за соблюдением правил карантина2 ч. назад - 308 7
В МВД рассказали, сколько камер автофиксации планируют установить на украинских дорогахВчера, 09:31 - 629 4
Tesla показала новую конструкцию батареи для европейской Model Y8 ч. назад - 336 3
Завтра на дорогах заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД (список дорог)Вчера, 16:05 - 9995
Украинцы увеличили вклады в банках: как изменились проценты по депозитамВчера, 15:00 - 6452 3
Что учесть, если решили закрыть ФЛПВчера, 17:02 - 2603
Субсидия на коммуналку: когда подавать документы и где взять бланкиВчера, 12:01 - 2327
Данилишин объяснил, почему падает курс доллараВчера, 21:40 - 2099
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2868 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 783 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2315 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1776 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1460 5