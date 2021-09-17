«Банкоматы воруют деньги»: клиенты ПриватБанка сообщили о новой проблеме

Ряд клиентов ПриватБанка заявили о новой проблеме, с которой они столкнулись при попытке снять деньги в банкомате.

Об этом идет речь в отзывах на сайте Минфин.

Один из клиентов сообщил о присвоении банком 2 тысяч гривен.

«Банкоматы ПриватБанка воруют деньги. Будьте все очень внимательны, когда снимаете. Обязательно пересчитывать, а то потом можете недосчитаться немаленькой сумы. Меня банкомат „Привата“ сегодня обокрал на 2000 гривен. Не советую пользоваться ПриватБанком и их услугами никому. Переходите на более надёжные банки», — пишет клиент. Банк на данный комментарий пока не отреагировал.



В другом случае клиентка рассказала, что снимала в банкомате «Привата» деньги с зарплатной карты другого банка.

«Первые две тысячи банкомат выдал, а на вторые написал „Технічна помилка“, но при этом обе операции были успешны и деньги списали со счета. То есть, согласно балансу формально я сняла четыре тысячи, по факту на руках у меня оказалось только две тысячи», — пишет женщина. По ее словам, в банке посоветовали обратиться на горячую линию, там же переадресовали в банк, который выдал карту.

«Я работала, и теперь мне не на что жить, потому что банкомат съел мои деньги», — резюмировала клиентка.



В ответ представитель банка порекомендовал обращаться в учреждение, выдавшее карту, для оформления заявки на возврат средств. «Со своей стороны мы предоставляем всю необходимую информацию для возврата денег по таким заявкам, когда к нам поступает запрос, сформированный согласно правилам платежной системы», — говорится в ответе «Привата».

Еще в одном случае клиенты попытались снять деньги в банкомате, тот выдал ошибку, но списал с карты 14 тысяч гривен.

«Служба поддержки заявила, что ждать сутки надо!!! Так как срочно нужны деньги, пришлось брать с кредитной карты. Ничего хорошего про этот банк сказать нельзя. На все вопросы оператор как заведенная отвечает «Извините, хорошего дня», — возмущается клиентка.

В ответ представитель банка извинился перед ней, заявив, что банк не препятствует клиенту в желании снять наличку. «Ошибка в работе банкомата — это стечение обстоятельств, что ни в коем случае не является показателем сервиса банка в целом», — заявили в банке.