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Польша выдала в 20 раз больше разрешений на работу, чем в 2010 году: больше всего - для украинцев

Польша выдала в 20 раз больше разрешений на работу, чем в 2010 году: больше всего - для украинцев

В 2020 году Польша выдала более 400 тысяч разрешений на работу для иностранцев. Самой многочисленной группой трудовых иммигрантов остаются украинцы. Однако в последние годы увеличилось количество рабочих и из других стран.

Об этом рассказали во Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству со ссылкой на исследования ученых из Гданьской политехники.

Как изменилось количество разрешений на работу в Польше за последние годы. Согласно результатам исследования, в 2004 году, когда Польша вступала в ЕС, страна выдавала в 30 раз меньше разрешений на работу для иностранцев, чем сейчас. В то же время в 2020 количество разрешений на работу уменьшилось на 9% против 2019 года – с 444 тысяч до 406 тысяч.

Профессор Малгожата Гаврицкая с факультета менеджмента и экономики Гданьской политехники отметила, что иностранцы на польском рынке труда постоянно прибавляются, однако с разными темпами, в зависимости от страны. К примеру, в последние годы растет количество рабочих из России, Казахстана и Туркменистана.

Какова ситуация с украинскими трудовыми мигрантами Самой многочисленной группой трудовых мигрантов в Польше являются неизменно украинцы. По информации Главного управления статистки, в 2020 году украинцы получили 295 тысяч разрешений на работу, а это – более чем в 20 раз больше, чем в 2010 году.

Кроме украинцев, в Польше также работает немало граждан:

  • Беларуси, которым выдали 27 тысяч разрешений,
  • Грузии – 8 тысяч разрешений,
  • Молдовы – 7,6 тысячи разрешений.

По словам экспертов, для белорусов Польша с недавних пор стала первой страной трудовой миграции.

Трудовые мигранты с восточной границы Польши по-разному восполняют дефицит на рынке труда. Большинство находит работу в строительной отрасли. Большую группу составляют работники складов, а также механики, косметологи, водители и помощники в домохозяйствах.

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По материалам Телеканал новин 24
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