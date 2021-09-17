Драматичный сценарий JPMorgan: сколько будет стоить нефть в 2025 году

На фоне роста стоимости на энергоносители также возникают опасения относительно восстановления экономики США.

Что происходит на рынке? В 2021 году цены на нефть выросли на 64%, достигнув семилетнего максимума. Стоимость природного газа за последние шесть месяцев почти удвоилась. Цены остановились на уровне семилетнего максимума. Аналогичная ситуация наблюдается и со стоимостью угля.

Дисбаланс спроса и предложения на рынке – это одна из главных причин роста стоимости сырья. Во всем мире растет потребление, параллельно все активнее начинают работать поставщики и заводы. Предложение черного золота на рынке является достаточно ограниченным, поскольку главные экспортеры решили увеличивать объемы добычи сырья постепенно. В частности, такое решение поддержали в ОПЕК+.

Будет ли новый рост цен? Эксперты Moody’s Analytics ожидают, что цена нефти поднимется с 79 долларов до 80 – 90 долларов за баррель до 2022 года. Рост стоимости также прогнозируют и для природного газа. Речь идет о том, что цена может вырасти с 5,56 доллара до 6,50 – 7 долларов за миллион британских тепловых единиц.

Один из крупнейших банков США JPMorgan обнародовал наиболее драматичный сценарий на ближайшие три года. Специалисты считают, что в 2025 году стоимость нефти может взлететь до 190 за баррель. В JPMorgan Chase добавили, что увеличение цен на черное золото может стать причиной роста годовой инфляции на 0,4 пункта уже в ближайшие месяцы.