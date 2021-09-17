Межбанк: почему курс перестал падать

После вчерашней работы по доллару на ТОМе из-за выходного Дня Колумба в США, сегодня украинский межбанк вошел в свой обычный деловой ритм. Клиенты спешили. Перед длинными выходными у них остается очень мало времени для закрытия своих внешнеэкономических сделок, а также для финансирования своих затрат в гривне. Тем более, что скоро уже период налоговых платежей и тогда гривна вообще будет в дефиците. Это все понимают и поэтому сегодня продавцы спешили активно распродавать свои валютные поступления, а вот покупатели явно выжидали оптимально низких котировок. Точки над «i» в части сомнений по дальнейшему курсовому тренду расставил Нацбанк. Уже с самого утра он вышел в начале с покупкой «дежурных» $ 5 млн по 26,35 гривен, а затем закрыл эту сумму и очень быстро ушел с рынка. Но буквально сразу же опять вернулся с покупкой доллара по 26,345 гривен и простоял с этой котировкой до самого окончания активной фазы торгов.
После второго выхода НБУ уже все участники сессии поняли «видение» регулятора на сегодня по курсу и уже стали отталкиваться от его уровня. К 11 часам доллар просел с утренних 26,34/27,36 гривен до 26,335/26,355 гривен, а к обеду опять вернулся к котировкам 26,34/26,36.
После обеда «топтание» вокруг ценника регулятора на межбанке продолжилось и завершилась сессия по доллару курсом 26,345/26,365.
Аукцион Минфина Украины прошел крайне вяло. Было продано бумаг всего на 513,8 млн гривен и особой «погоды» ни на ресурсном, ни на валютном рынках это завтра не сформирует.
Главные события 12 октября на валютном рынке:
1) Курс доллара за день почти не изменился и торги закончились уровнем 26,345/26,365.
2) Нацбанк дважды выходил на торги. В начале с покупкой доллара по 26,35 гривен и купил $ 5 млн, а затем вышел во второй раз с котировкой 26,345 гривен и простоял с этим ценником уже до конца активной фазы сессии.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3502 гривен за доллар, а официальный курс на 13 октября 2021 года установлен на уровне 26,349 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,34 / 26,36
евро — 30,41 / 30,43
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1544 / 1,1546
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