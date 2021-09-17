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Общий фонд бюджета в этом году недополучил 83,8 миллиарда - Счетная палата

Общий фонд бюджета в этом году недополучил 83,8 миллиарда - Счетная палата

За три квартала 2021 года общий фонд госбюджета недополучил 83,8 млрд гривен поступлений от приватизации и от заимствований.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан во время рассмотрения Заключений о результатах анализа выполнения Государственного бюджета Украины по итогам трех кварталов 2021 года в части поступлений общего фонда, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Отмечается, что объем невыполнения плана поступлений общего фонда государственного бюджета с начала года растет. За январь-сентябрь общий фонд недополучил 83,8 млрд грн (6,8%) от плана. При этом больше, чем планировалось, получили доходов и средств от возврата кредитов.

«План доходов общего фонда на январь-сентябрь перевыполнен на 28,6 млрд грн (3,8%). В частности, рентной платы за пользование недрами общегосударственного значения — на 11 млрд грн (42,8%); НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения — на 10 млрд грн (9,6%); НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров — на 6 млрд грн (2,5%). Кредитов вернули на 562 млн грн (10,8%) больше плана», — отметил Пацкан.

Для сравнения, в январе-сентябре 2020 года невыполнение доходов общего фонда составило 10 млрд грн (1,5%).

В то же время, подчеркнул глава Счетной палаты, в этом году меньше запланированных являются поступления от государственных заимствований и приватизации госимущества.

«От заимствований поступило на 103 млрд грн (22%) меньше плана. В частности, от размещения ОВГЗ недополучили 54,5 млрд грн (17,2%) от плана. Внешние заимствования на 48,8 млрд грн, или (33%) меньше плана, и это включая зачисления в общий фонд госбюджета части поступлений от МВФ в результате распределения специальных прав заимствования в сумме 1 млрд СДР, что эквивалентно 37,9 млрд гривен», — отметил Пацкан.

Он также добавил, что от приватизации государственного имущества поступило лишь 1,8 млрд грн, что меньше плана на 9,6 млрд грн (84,3%).

«В результате, поступления общего фонда меньше плана на 83,8 млрд грн (6,8%). Должен констатировать, что сумма невыполнения плана поступлений общего фонда госбюджета в январе — сентябре выросла по сравнению с первым полугодием (63 млрд гривен)», — отметил глава Счетной палаты.

По материалам Укринформ
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