МВФ ухудшил прогноз восстановления экономики Украины

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,5%. Экономика Украины не восстановится после падения в 2020 году на 4,0%.

Об этом свидетельствует обзор МВФ World Economic Outlook за октябрь 2021 года.

Таким образом, ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом по миру (прогноз МВФ на 2021 год – 5,9%).

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МВФ также ожидает, что затем экономика Украины возрастет на 2022 году на 3,6%. Прогноз улучшен по сравнению с апрелем (3,4%).

Кроме того, в 2020 году падение ВВП Украины было глубже, чем сокращение мировой экономики (по данным МВФ – на 3,3%).