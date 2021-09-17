МВФ ухудшил прогноз восстановления экономики Украины

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,5%. Экономика Украины не восстановится после падения в 2020 году на 4,0%.
Об этом свидетельствует обзор МВФ World Economic Outlook за октябрь 2021 года.
Таким образом, ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом по миру (прогноз МВФ на 2021 год – 5,9%).
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МВФ также ожидает, что затем экономика Украины возрастет на 2022 году на 3,6%. Прогноз улучшен по сравнению с апрелем (3,4%).
Кроме того, в 2020 году падение ВВП Украины было глубже, чем сокращение мировой экономики (по данным МВФ – на 3,3%).
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