Принятие квартиры в новостройке: чек-лист (инфографика)

Принятие квартиры от застройщика – один из самых ответственных моментов, связанных с покупкой собственного жилья.
Finance.иа как портал, заботящийся о ваших кошельках, узнал, на что смотреть и чем стоит вооружиться, отправляясь на осмотр квартиры.
Как проводить принятие? Как отмечают эксперты Нерухомі, прежде всего, нужно внимательно изучить и взять с собой инвестиционный договор. В нем должен быть раздел, где перечисляется объем работ и комплектация квартиры – с этого пункта и нужно начинать осмотр квартиры. То есть, если в договоре указано, что стены будут заштукатурены, а на деле этого нет, нужно требовать от застройщика проведения этих работ.
Кроме того, проверьте, не осталось ли в квартире строительного мусора, ведь вывозить его должен именно застройщик.
Во время осмотра лучше внимательно осматривать каждую комнату по очереди – пока не проверите одно помещение полностью, к следующему лучше не приступать. Даже если представитель компании застройщика вас постоянно подгоняет – не обращайте внимания. Вы имеете полное право потратить на это любое необходимое вам количество времени, а сделать все внимательно – в ваших же интересах.
Какие инструменты взять с собой? Этот список лучше корректировать в зависимости от состояния квартиры, однако чаще всего на принятие квартиры у застройщика эксперты советуют вооружиться специальными инструментами:
Запишите и сфотографируйте все показания счетчиков и факт наличия или отсутствия пломб на них. Если находите какой-то дефект, отмечайте его маркером или мелом, нумеруйте, фотографируйте и записывайте информацию о нем в специальную ведомость. Подписанную представителем застройщика копию обязательно оставьте себе.
Принятие квартиры в новостройке с чистовой отделкой. Проведите все проверки, как и в случае с черновой отделкой. Дополнительно обратите внимание на следующее:
Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как получить платежку за использованный газ и как ее оплатить: разъяснение «Нафтогаза»Вчера, 09:35 - 1271 5
ПриватБанк вводит новые ограничения на переводы5 ч. назад - 1311 4
У Зеленского допускают поступление двух траншей МВФ до конца годаВчера, 18:20 - 280 3
Дарение или обмен недвижимости: какие налоги нужно уплатить2 ч. назад - 414 2
Банкам дадут конфиденциальную информацию о клиентахВчера, 17:22 - 1555 1
Сколько стоит продать пай? Названа стоимость оформления сделкиВчера, 19:04 - 1651
Можно ли не оплачивать «коммуналку», если не живете в квартире6 ч. назад - 1599
Банкам дадут конфиденциальную информацию о клиентахВчера, 17:22 - 1555 1
ПриватБанк вводит новые ограничения на переводы5 ч. назад - 1311 4
ТОП-5 ресурсов для проверки открытой информации о человеке7 ч. назад - 1292
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3018 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 845 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2404 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1871 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1545 5