Принятие квартиры в новостройке: чек-лист (инфографика)

Принятие квартиры от застройщика – один из самых ответственных моментов, связанных с покупкой собственного жилья.

Finance.иа как портал, заботящийся о ваших кошельках, узнал, на что смотреть и чем стоит вооружиться, отправляясь на осмотр квартиры.

Как проводить принятие? Как отмечают эксперты Нерухомі, прежде всего, нужно внимательно изучить и взять с собой инвестиционный договор. В нем должен быть раздел, где перечисляется объем работ и комплектация квартиры – с этого пункта и нужно начинать осмотр квартиры. То есть, если в договоре указано, что стены будут заштукатурены, а на деле этого нет, нужно требовать от застройщика проведения этих работ.

Кроме того, проверьте, не осталось ли в квартире строительного мусора, ведь вывозить его должен именно застройщик.

Во время осмотра лучше внимательно осматривать каждую комнату по очереди – пока не проверите одно помещение полностью, к следующему лучше не приступать. Даже если представитель компании застройщика вас постоянно подгоняет – не обращайте внимания. Вы имеете полное право потратить на это любое необходимое вам количество времени, а сделать все внимательно – в ваших же интересах.

Какие инструменты взять с собой? Этот список лучше корректировать в зависимости от состояния квартиры, однако чаще всего на принятие квартиры у застройщика эксперты советуют вооружиться специальными инструментами:

обычная или лазерная рулетка поможет измерить, например, ширину дверных проемов и высоту стен;

строительным уровнем можно проверить вертикали;

угольником необходимо будет проверить углы стен, дверных проемов и откосов;

маркером или цветным мелом вы можете сделать пометки;

мощный фонарь, в идеале налобный, необходим для осмотра санузлов и кладовых;

несколько листов А4 помогут проверить качество вентиляционных отверстий;

блокнот и ручка для записей;

телефон или фотоаппарат, чтобы сразу сфотографировать недостатки.

Запишите и сфотографируйте все показания счетчиков и факт наличия или отсутствия пломб на них. Если находите какой-то дефект, отмечайте его маркером или мелом, нумеруйте, фотографируйте и записывайте информацию о нем в специальную ведомость. Подписанную представителем застройщика копию обязательно оставьте себе.

Принятие квартиры в новостройке с чистовой отделкой. Проведите все проверки, как и в случае с черновой отделкой. Дополнительно обратите внимание на следующее:

плитка. Обязательно простучите каждый прямоугольник плитки. Если пойдет глухой звук-там есть пустоты, где в будущем будет разводиться грибок. Плитка должна быть уложена не только геометрически ровно, но еще и на одном уровне, без выступов или углублений;

обои и напольные покрытия. Обои должны быть поклеены ровно, без видимых стыков или нахлеста. Не должно быть пузырьков и подтеков клея. Пол должен быть ровным, не скрипеть и не проваливаться при ходьбе;

двери. По аналогии с входной дверью, проверьте правильность монтажа и геометрии межкомнатных дверей. На дверях не должно быть царапин, сколов и вмятин.

розетки. Устройте тест розеток с помощью мощного электроприбора (например, фена). Если кабель поврежден, электричество сразу выбьет;

сантехника. Несколько раз спустите воду в унитазе. Бачок не должен протекать и сильно шуметь при наполнении. В раковине, ванне и/или душевой кабине следует проверить работоспособность слива. Наполните их водой и оцените скорость стока.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.