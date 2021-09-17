Украина за семь лет получила более €17 миллиардов кредитов и грантов от ЕС

Европейский союз подтвердил свою поддержку Украины с четкой привязкой к эффективному внедрению реформ и политик.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина — ЕС.

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«ЕС подтвердил свою постоянную существенную поддержку Украины с четкой привязкой к эффективному внедрению реформ и политик», — заявлено в документе.

ЕС напомнил, что с 2014 года Евросоюз и европейские финансовые институты мобилизовали «беспрецедентный пакет» кредитов и грантов объемом более 17 млрд евро.

Как отмечается, ЕС намерен предложить в 2021 году двустороннюю финансовую помощь в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.

Участники саммита приветствовали презентацию Е С Экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства и его флагманские инициативы для Украины, которые мобилизуют до 6,47 млрд евро государственных и частных инвестиций для стимулирования экономического развития и поддержки восстановления после пандемии, и договорились о его быстром внедрении.

В то же время отмечается, что ЕС подтвердил текущую гуманитарную поддержку пострадавшему от конфликта населению на востоке Украины в размере 25,4 млн евро на 2021 год.

Кроме того, участники саммита отметили важную роль группы поддержки Украины в Европейской комиссии (SGUA) и Консультативной миссии ЕС для реформы гражданского сектора безопасности (КМЕС).