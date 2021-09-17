0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Украина за семь лет получила более €17 миллиардов кредитов и грантов от ЕС

Украина за семь лет получила более €17 миллиардов кредитов и грантов от ЕС

Европейский союз подтвердил свою поддержку Украины с четкой привязкой к эффективному внедрению реформ и политик.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина — ЕС.

Читайте также: Украина потратит на выплаты по госдолгу в 2022 году на 13 миллиардов больше – прогноз Минфина

«ЕС подтвердил свою постоянную существенную поддержку Украины с четкой привязкой к эффективному внедрению реформ и политик», — заявлено в документе.

ЕС напомнил, что с 2014 года Евросоюз и европейские финансовые институты мобилизовали «беспрецедентный пакет» кредитов и грантов объемом более 17 млрд евро.

Как отмечается, ЕС намерен предложить в 2021 году двустороннюю финансовую помощь в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли.

Участники саммита приветствовали презентацию Е С Экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства и его флагманские инициативы для Украины, которые мобилизуют до 6,47 млрд евро государственных и частных инвестиций для стимулирования экономического развития и поддержки восстановления после пандемии, и договорились о его быстром внедрении.

В то же время отмечается, что ЕС подтвердил текущую гуманитарную поддержку пострадавшему от конфликта населению на востоке Украины в размере 25,4 млн евро на 2021 год.

Кроме того, участники саммита отметили важную роль группы поддержки Украины в Европейской комиссии (SGUA) и Консультативной миссии ЕС для реформы гражданского сектора безопасности (КМЕС).

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.