Украина и Евросоюз подписали еще два соглашения на саммите в Киеве

По результатам двадцать третьего Саммита Украина — Европейский союз в Киеве было подписано соглашение о доступе Украины к программам «Горизонт Европа» и «Креативная Европа» относительно сотрудничества в художественной, исследовательской и академической сферах.

Документы были подписаны в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского, Президента Европейского совета Шарля Мишеля и Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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Программа «Горизонт Европа» направлена на поддержку научных исследований, разработку инновационных решений, развитие малого и среднего бизнеса в рамках совместных международных проектов и участия в программах обмена опытом со странами Европейского союза.

Партнерства Программы «Горизонт Европа» (Partnerships) — это инициативы в рамках программы, которые функционируют как отдельные подпрограммы с собственным бюджетом и направлены на сотрудничество между частными и государственными учреждениями (научные учреждения, заведения высшего образования, государственные и частные фонды, общественные организации и тому подобное) для поддержки научной и инновационной деятельности.

«Креативная Европа» — это программа Европейского союза, которая поддерживает культурный, креативный и аудиовизуальный секторы. Она направлена на финансирование проектов и инициатив, которые нацелены на укрепление культурного разнообразия, а также отвечают потребностям и вызовам сектора культурных и креативных индустрий (ККИ). Кроме того, программа способствует и поддерживает восстановление этих индустрий, использование цифровых технологий, экологичность, гибкость, адаптивность, а также инклюзивность.

Цель программы «Креативная Европа» — защита, развитие и продвижение европейского культурного и языкового разнообразия, а также наследия; повышение конкурентоспособности и экономического потенциала секторов ККИ, в частности аудиовизуального.

Цели программы:

усиление художественного и культурного сотрудничества на европейском уровне;

поддержка создания европейских работ и произведений;

усиление экономического, социального и международного измерения европейских ККИ ;

; содействие развитию инноваций и мобильности;

поощрение сотрудничества организаций в направлениях инноваций, постоянства и конкурентоспособности;

поддержка межотраслевых инновационных и мероприятий по сотрудничеству, а также разнообразной, независимой и многонациональной медиасреды / медиаграмотности, тем самым поддерживая свободу художественного выражения взглядов, межкультурный диалог и социальную интеграцию.

Кроме того, «Креативная Европа» поощряет разработку и распространение лучших практик, которые способствуют достижению таких ключевых приоритетов Европейской Комиссии, как Европейский зеленый курс «Green Deal», инклюзивность и гендерный баланс.