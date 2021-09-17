ТОП-5 самых популярных моделей электрокаров в сентябре

В сентябре свои первые регистрационные номера в Украине получили 145 новых и 748 подержанных автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Таким образом, в прошлом месяце был установлен рекорд по количеству новых электромобилей, которые были зарегистрированы в течение одного месяца.
Об этом сообщает Укравтопром.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе 2021, когда украинские номера получили 144 новых BEV. По сравнению с прошлогодним показателем сентябрьский спрос на новые электромобили вырос в два с половиной раза, а на машины с пробегом – на 18%.
ТОП-5 моделей сентября:
Какие б/у электрокары выбирают украинцы. Самым популярным электромобилем с пробегом также остается Nissan Leaf. В сентябре 174 подержанных авто этой модели пополнили украинский автопарк.
На втором месте TESLA Model 3 – 95 регистраций. Третье место у Renault Zoe – 48 регистраций. Четвертым по популярности стал Volkswagen е-Golf – 39 шт. Также в пятерку лидеров попал Chevrolet Bolt, за месяц 37 бывших в употреблении электромобилей этой модели получили свои первые украинские номера.
Читайте также: Анонсирован мощный электромобиль Piëch GT с запасом хода 500 км и очень быстрой зарядкой
Всего за девять месяцев с начала года первую регистрацию в Украине прошли почти 6,1 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 88%, против 92% годом ранее.
Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Очень близка к ЕС: Боррель назвал главные условия для вступления УкраиныВчера, 10:32 - 1379 11
Доступную ипотеку под 7% получили 929 семейВчера, 09:15 - 584 10
В МВД рассказали, сколько камер автофиксации планируют установить на украинских дорогахВчера, 09:31 - 579 4
Молдова не хочет заключать новый договор с «Газпромом» и просит помощи у ЕСВчера, 19:35 - 701 3
СЕТАМ продает на аукционе раритетные золотые швейцарские часы за 450 тыс. гривен (фото)Вчера, 18:30 - 454 3
Завтра на дорогах заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД (список дорог)Вчера, 16:05 - 9389
Украинцы увеличили вклады в банках: как изменились проценты по депозитамВчера, 15:00 - 6048 3
Субсидия на коммуналку: когда подавать документы и где взять бланкиВчера, 12:01 - 2226
Что учесть, если решили закрыть ФЛПВчера, 17:02 - 2150
Данилишин объяснил, почему падает курс доллараВчера, 21:40 - 1823
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2859 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 782 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2306 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1772 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1456 5