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ТОП-5 самых популярных моделей электрокаров в сентябре

ТОП-5 самых популярных моделей электрокаров в сентябре

В сентябре свои первые регистрационные номера в Украине получили 145 новых и 748 подержанных автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Таким образом, в прошлом месяце был установлен рекорд по количеству новых электромобилей, которые были зарегистрированы в течение одного месяца.

Об этом сообщает Укравтопром.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе 2021, когда украинские номера получили 144 новых BEV. По сравнению с прошлогодним показателем сентябрьский спрос на новые электромобили вырос в два с половиной раза, а на машины с пробегом – на 18%.

ТОП-5 моделей сентября:

  • самым популярным электрокаром среди новых авто стал Nissan Leaf. В сентябре украинскую регистрацию получили 28 машин;
  • второй результат продемонстрировал Hyundai Ioniq – 12 регистраций;
  • третьим по популярности стал электрический NISSAN Sylphy, за этот электромобиль своими кошельками проголосовали 11 покупателей;
  • на четвертом месте сразу два автомобиля: JAC iEVS4 и PORSCHE Taycan, в зачете которых по 10 регистраций;
  • замыкают пятерку сентябрьского рынка новых электромобилей также две модели: BMW i3 и Mercedes-Benz EQC, в активе каждой по 9 регистраций.

Какие б/у электрокары выбирают украинцы. Самым популярным электромобилем с пробегом также остается Nissan Leaf. В сентябре 174 подержанных авто этой модели пополнили украинский автопарк.

На втором месте TESLA Model 3 – 95 регистраций. Третье место у Renault Zoe – 48 регистраций. Четвертым по популярности стал Volkswagen е-Golf – 39 шт. Также в пятерку лидеров попал Chevrolet Bolt, за месяц 37 бывших в употреблении электромобилей этой модели получили свои первые украинские номера.

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Всего за девять месяцев с начала года первую регистрацию в Украине прошли почти 6,1 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 88%, против 92% годом ранее.

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По материалам Finance.UA
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