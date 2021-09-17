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С «Кузницы на Рыбальском» взыщут более 47,3 миллиона штрафа — прокуратура

С «Кузницы на Рыбальском» взыщут более 47,3 миллиона штрафа — прокуратура

Частное акционерное общество «Завод «Кузница на Рыбальском» уплатит 47,3 млн грн штрафа.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона в Хозяйственном суде г. Киева добились взыскания с частного акционерного общества «Завод «Кузница на Рыбальском» 47,3 млн грн штрафных санкций», — говорится в сообщении.

Прокуроры в суде доказали, что в ноябре 2017 года между Министерством обороны Украины и частным акционерным обществом был заключен государственный контракт по оборонному заказу на выполнение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате «Гетман Сагайдачный».

Предприятие свои обязательства не выполнило, а возврат разницы средств, уплаченных в качестве предварительной оплаты, и поставку комплектующих произвело с нарушением сроков выполнения работ, заявляют в ОГП.

В связи с этим Специализированная прокуратура Южного региона обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций.

«Таким образом, при вмешательстве прокурора обеспечено применение хозяйственных санкций ввиду ненадлежащего выполнения субъектом хозяйствования государственного контракта по оборонному заказу», — отмечают в ОГП.

Справка Finance.ua:

  • Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры А Р Крым и обязал латвийскую авиакомпанию Primera Air Nordic выплатить Украине долг в 150 тысяч гривен за предоставление аэронавигационных услуг во время полетов над Черным морем.
По материалам Укринформ
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