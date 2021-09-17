Продавали доллары премиум-качества: СБУ задержала группу фальшивомонетчиков

Служба безопасности Украины разоблачила группировку, которая занималась сбытом фальшивых валют. Злоумышленники продавали высококачественные 100-долларовые подделки за полцены.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как предварительно установили правоохранители, мошенники успели внести в украинский валютный рынок сотни тысяч таких подделок.
Известно, что «схему» организовал житель Киева, наладив сбыт фальшивых долларов в разные регионы Украины, в том числе и в Житомирскую область.
Фото: СБУ
Указано, что поддельные деньги были премиум-качества и не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.
В пресс-центре сообщают, что схема сбыта работала как минимум с начала этого года.
В частности, поддельные банкноты сбывали через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкими партиями, в среднем по несколько тысяч долларов.
Правоохранителям удалось задержать организатора схемы и покупателя в Киеве во время реализации очередной партии поддельных денег — 2 тысяч долларов.
После чего было проведено 11 одновременных санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и по местам преступления, где изъяты:
Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК.
Полиция устанавливает все пути поступления поддельной валюты к фигурантам.
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