Продавали доллары премиум-качества: СБУ задержала группу фальшивомонетчиков

Служба безопасности Украины разоблачила группировку, которая занималась сбытом фальшивых валют. Злоумышленники продавали высококачественные 100-долларовые подделки за полцены.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как предварительно установили правоохранители, мошенники успели внести в украинский валютный рынок сотни тысяч таких подделок.

Известно, что «схему» организовал житель Киева, наладив сбыт фальшивых долларов в разные регионы Украины, в том числе и в Житомирскую область.



Фото: СБУ

Указано, что поддельные деньги были премиум-качества и не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.

В пресс-центре сообщают, что схема сбыта работала как минимум с начала этого года.

В частности, поддельные банкноты сбывали через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкими партиями, в среднем по несколько тысяч долларов.

Правоохранителям удалось задержать организатора схемы и покупателя в Киеве во время реализации очередной партии поддельных денег — 2 тысяч долларов.

После чего было проведено 11 одновременных санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и по местам преступления, где изъяты:

деньги, полученные преступным путем;

огнестрельное оружие и патроны;

черновые записи с «клиентской базой» организатора схемы.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) УК.

Полиция устанавливает все пути поступления поддельной валюты к фигурантам.