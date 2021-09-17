Intel не будет защищать свои видеокарты от майнеров

Топ-менеджеры Intel рассказали журналистам о разработке фирменных дискретных видеокарт серии Alchemist. В ходе интервью они также ответили на вопросы о планах бренда по защите новинок от майнеров и о прогнозе поставок GPU в условиях дефицита кремния.

В частности, на вопрос о том, планирует ли Intel защищать свои видеокарты от скупки для добычи криптовалюты, внедряя в них алгоритм снижения хешрейта, топ-менеджер Роджер Чендлер ответил отрицательно. Кроме того, глава графического подразделения Intel Раджа Кодури отметил, что компания не может обещать выпуска внушительного количества видеокарт сразу после их анонса.

«Мы станем третьим игроком. Я всегда стараюсь быть осторожным в ситуациях, когда наблюдается слишком высокий спрос. Я не буду говорить, что у Intel есть достаточное количество видеокарт для удовлетворения столь внушительного спроса. Я уверен, что этого не могут сказать и конкуренты», — заявил Кодури.

При этом представители компании отметили, что уже предложили партнёрам собственный эталонный дизайн видеокарт, который упростит и ускорит процесс их производства.

Ранее предполагалось, что выход Intel на рынок графических адаптеров сможет стабилизировать ситуацию с дефицитом флагманских GPU. С другой стороны, по мнению аналитиков, проблемы с поставками видеокарт продлятся как минимум до второй половины 2022 года.