Intel не будет защищать свои видеокарты от майнеров

Топ-менеджеры Intel рассказали журналистам о разработке фирменных дискретных видеокарт серии Alchemist. В ходе интервью они также ответили на вопросы о планах бренда по защите новинок от майнеров и о прогнозе поставок GPU в условиях дефицита кремния.
В частности, на вопрос о том, планирует ли Intel защищать свои видеокарты от скупки для добычи криптовалюты, внедряя в них алгоритм снижения хешрейта, топ-менеджер Роджер Чендлер ответил отрицательно. Кроме того, глава графического подразделения Intel Раджа Кодури отметил, что компания не может обещать выпуска внушительного количества видеокарт сразу после их анонса.
«Мы станем третьим игроком. Я всегда стараюсь быть осторожным в ситуациях, когда наблюдается слишком высокий спрос. Я не буду говорить, что у Intel есть достаточное количество видеокарт для удовлетворения столь внушительного спроса. Я уверен, что этого не могут сказать и конкуренты», — заявил Кодури.
При этом представители компании отметили, что уже предложили партнёрам собственный эталонный дизайн видеокарт, который упростит и ускорит процесс их производства.
Ранее предполагалось, что выход Intel на рынок графических адаптеров сможет стабилизировать ситуацию с дефицитом флагманских GPU. С другой стороны, по мнению аналитиков, проблемы с поставками видеокарт продлятся как минимум до второй половины 2022 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине начали останавливать водителей, у которых есть долги по коммуналке, алиментам и штрафамВчера, 11:02 - 3408 10
Какие документы необходимы для поездок между регионами с 21 октября (инфографика)Позавчера, 11:05 - 12762 7
monobank запускает виртуальную SIM-карту от lifecellПозавчера, 10:40 - 2396 5
Укрзализныця намерена проложить в Буковель железную дорогуВчера, 04:18 - 901 4
В Украине будут развивать зеленые виды транспортаПозавчера, 19:30 - 668 3
В Украине начали останавливать водителей, у которых есть долги по коммуналке, алиментам и штрафамВчера, 11:02 - 3408 10
Когда штраф за неисправные габаритные огни является незаконнымВчера, 07:43 - 910
Укрзализныця намерена проложить в Буковель железную дорогуВчера, 04:18 - 901 4
Банкам дадут конфиденциальную информацию о клиентахВчера, 17:22 - 814
Как получить платежку за использованный газ и как ее оплатить: разъяснение «Нафтогаза»Вчера, 09:35 - 808
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2995 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 837 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2384 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1856 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1526 5