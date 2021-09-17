Что учесть, если решили закрыть ФЛП

Такого понятия, как временное прекращение деятельности ФЛП, нет, и налоговая автоматически не закрывает «спящих» предпринимателей, которые не платят налоги и не подают отчетность.

Поэтому, если больше не хотите быть предпринимателем, надо пройти процедуру закрытия. Finnance.ua как портал, который помогает украинским предпринимателям, узнал у OstApp Journal, на что надо обращать внимание при закрытии бизнеса во время карантина.

Если захотите открыться позже. В любое время вы можете открыть ФЛП снова, хоть через неделю после закрытия. Онлайн это делается быстро: данные в реестр вносят в течение рабочего дня. Однако чтобы зарегистрироваться на упрощенной системе, у вас не должно быть налоговой задолженности.

Обязательства перед контрагентами. Если задолжали оплаты поставщикам, арендодателю и тому подобное, даже если закроете ФЛП, на вас могут подать в суд как на обычное физлицо, ведь предприниматели отвечают по обязательствам всем своим личным имуществом (ст. 52. ГКУ).

Также если контрагенты задолжали вам, и эти долги не безнадежны, лучше разобраться с этим вопросом в статусе предпринимателя.

Сократить работников. Если есть наемные работники и вы планируете закрыть ФЛП, увольняйте их по процедуре сокращения по п. 1 ст. 40 КЗоТ. Однако о сокращениях надо предупреждать заранее, поэтому за день закрыться не получится.

Уведомить работника надо в двухмесячный срок, если хотите уволить человека раньше — это можно сделать, но лишь с его согласия. Вам нужно издать приказ об увольнении, дать его на подпись работнику и выдать копию приказа на руки. Работник должен поставить на оригинальном экземпляре подпись о том, что получил копию приказа и дату.

В день увольнения вы обязаны выплатить человеку причитающиеся ему суммы — это не только зарплата, но и компенсация за неиспользованный отпуск и тому подобное. Часто работодатели-ФЛП лукавят и говорят, что работникам предпринимателей такая компенсация не выплачивается — это не так.

Если у работодателя нет денег на выплаты. В законодательстве не предусматривается отсрочка выплаты зарплаты при увольнении, считается, что, если нет денег — это проблема работодателя. Какие риски могут быть, если не заплатить в этот срок? Работник может судиться с вами, и причитающиеся ему выплаты придется выплачивать уже по решению суда.

Внести данные о прекращении деятельности в Госреестр. Чтобы закрыть ФЛП, подайте заявление госрегистратору онлайн через сервис «Дія», если у вас есть электронная подпись. В течение одного рабочего дня заявление рассмотрят, и госрегистратор внесет в Единый госреестр запись о прекращении деятельности.

А чтобы проверить, точно ли закрыли ФЛП, на сайте Минюста введите свой десятизначный налоговый номер, вы должны увидеть статус «прекращено». Или проверьте в мессенджере в Opendatabot — введите фамилию или РНОКНП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика).

С момента закрытия вам прекратят начислять налоги.

Почему это так важно? Не редки случаи, когда запись о прекращении деятельности в реестр не внесли, человек думает, что закрыл ФЛП, а ему продолжают начислять налоги и задолженность за неуплату, и так может длиться годами. Особенно это актуально для тех, кто доверил закрытие ФЛП посредникам, не проживает по налоговому адресу, а значит — вовремя не получает важных писем от налоговиков о штрафах.

Кстати, о важных новостях для бизнеса мы часто пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости! 🤫

Сняться с учета в налоговой. В день, когда налоговая получит от госрегистратора информацию, что деятельность ФЛП прекращена, — вас должны снять с учета в ГНС, а единщиков еще и исключить из реестра плательщиков ЕН. Но налоговики на местах часто просят заявление об отказе от упрощенной системы подать отдельно.

Подать последние отчеты. За период, когда проработали до закрытия, надо отчитаться в налоговую:

единщикам подать декларацию по единому налогу в сроки подачи квартальной отчетности, то есть в течение 40 календарных дней после окончания квартала. Отметки «ликвидационная» нет, подаете со статусом «отчетная»;

ФЛП на общей системе отчитываются в течение 30 календарных дней с даты прекращения деятельности. Подаете декларацию об имущественном состоянии и доходах, в том числе Приложение Ф2. С отметкой «ликвидационная». Закрываетесь в середине месяца — этот месяц включаете в декларацию полностью;

отчет по ЕСВ за себя (форма Д5) с пометкой «ликвидационный» надо подать в течение 30 календарных дней с даты закрытия как единщикам, так и общесистемщикам. За какой период заполнять данные — с начала года до конца месяца, в котором закрылись.

Исправлять ошибки в ликвидационных отчетах нельзя. Но до крайнего срока подачи отчетности вы можете переподать отчет с правильными данными со статусом «новый отчетный».

Штраф за каждый несданный отчет — 170 грн.

Закрытие счета в банке. Требование закрыть предпринимательский счет при прекращении деятельности есть, но сроки не установлены (п. 69.7 НКУ). Если закрываетесь в период локдауна и поблизости нет работающего отделения банка, можете прийти позже, когда карантин закончится.

Распечатайте выписку по операциям со счета за последние три года, пусть менеджер банка поставит печать и подпись. Эти данные могут потребоваться на случай проверки.

Храните предпринимательские документы три года. После закрытия к вам с проверкой может прийти налоговая. Если все же придут, проверят все, и документы с контрагентами — акты, договоры, накладные, документы, подтверждающие наличные и безналичные доходы. Все это вы обязаны хранить три года со дня подачи отчетности, для заполнения которой использовали документы.

Что касается ЕСВ, то здесь вообще нет сроков давности, документы, подтверждающие уплату, надо хранить едва ли не вечно. ФЛП-общесистемщики начисляют взнос с чистого дохода, поэтому хранить первичные документы лучше до проведения проверки.