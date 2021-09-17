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Молдова не хочет заключать новый договор с «Газпромом» и просит помощи у ЕС

Молдова не хочет заключать новый договор с «Газпромом» и просит помощи у ЕС

Молдова обратилась за помощью к странам ЕС после сокращения поставок газа из России. Кишинев не хочет заключать новый договор с «Газпромом» по выросшим ценам и рассчитывает договориться о сделке с соседней Румынией.

Об этом сообщает Financial Times.

Молдова обратилась к странам ЕС с просьбой об экстренных поставках газа после того, как поставки в республику сократил российский «Газпром». Молдавские власти рассчитывают заключить соглашение с соседней Румынией, сообщили изданию два источника, принимавшие участие в переговорах.

Молдавские чиновники ведут переговоры об экстренных поставках газа из Румынии, пишет Financial Times.

«Газпром» пока не прокомментировал данную ситуацию.

Контракт на поставки газа между «Газпромом» и «Молдовгазом» истекал 30 сентября. В начале октября стороны договорились продлить его на месяц, однако, как рассказал вице-премьер Молдовы Андрей Спыну, республика теперь вынуждена покупать газ по рыночной стоимости в $ 790 за тысячу кубометров вместо $ 200, которые она платила ранее.

Молдавские власти не хотят заключать долгосрочный договор с «Газпромом» на невыгодных условиях. В понедельник Спыну заявил, что в ходе переговоров с российской компанией назвал цену на газ нереалистичной и «неоправданной для Молдовы», и «попросил продлить контракт на условиях 2019 года».

Он добавил, что Молдова продолжает переговоры с «Газпромом», но также изучает «альтернативные пути поставки газа» из России, Румынии, Украины и стран ЕС.

По материалам Дело
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