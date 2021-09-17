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Кабмин выделил 150 млн грн на диагностику COVID-19

Кабмин выделил 150 млн грн на диагностику COVID-19

Кабинет министров Украины выделил 150 млн грн на диагностику COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав.

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«Кабинет министров Украины выделил 150 миллионов гривен на обеспечение потребности учреждений здравоохранения, которые проводят предварительную диагностику COVID-19, расходными материалами для диагностики коронавирусной болезни», — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что коронавирусная болезнь, а особенно штамм «Дельта», распространяется очень быстро.

«Поэтому мы должны принимать все возможные меры для оперативного реагирования, в частности, тестировать людей с любыми симптомами ОРВИ, отслеживать контактных лиц. Тестирование является одним из способов прервать цепь инфицирования», — сказал Ляшко.

Сообщается, что средства выделили по бюджетной программе «Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями».

Отмечается, что дополнительно ожидается поставка 2 млн экспресс-тестов за счет специального фонда Государственного бюджета Украины по бюджетной программе «Улучшение здравоохранения на службе у людей».

«Это позволит покрыть дополнительную потребность учреждений здравоохранения для диагностики COVID-19 и обеспечить бесплатное тестирование людей с подозрением на коронавирусную болезнь», — информирует Минздрав.

По материалам УНН
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