В 2022 году расходы на искусственный интеллект в Европе достигнут 22 млрд долларов

Специалисты аналитической компании IDC прогнозируют, что европейские расходы на системы искусственного интеллекта (ИИ) в 2021 году составят 17,3 млрд долларов, а в 2025 году превысят 50 млрд долларов. При этом среднегодовой рост в период с 2021 по 2025 год составит 26,7%.
По мнению аналитиков, больше всего тратить на ИИ в течение указанного периода будут банки и производства.
В долгосрочной перспективе быстрее будут расти расходы на здравоохранение. Расходы на ИИ в розничной торговле будут в основном сосредоточены на автоматизации обслуживания клиентов и внедрении механизмов рекомендаций и автоматизации процесса продаж.
Производство будет направлять большую часть своих инвестиций в ИИ на решения и системы для управления качеством и системы, которые помогут своевременно проводить профилактическое обслуживание.
«Европейские расходы на ИИ достигнут в 2022 году 22 млрд долларов, и рынок значительно вырастет, а это означает, что европейские компании будут рассматривать ИИ в качестве приоритетной технологии, которая окажет значительное влияние на различные отрасли, – считает Андреа Минонн (Andrea Minonne), старший аналитик IDC. – Европейские компании увеличивают инвестиции в интеллектуальные решения, поскольку они осознали ценность внедрения интеллектуальных и автоматизированных подходов во время прошлогодней пандемии COVID-19 с точки зрения эффективности бизнеса и цифровой устойчивости».
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