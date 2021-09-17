В Украине утвердили новые правила пассажирских перевозок на время карантина

Кабинет Министров Украины утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина. С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров, в том числе сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.
Об этом сообщает Минздрав.
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«На заседании Кабинета Министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление № 1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили „желтый“, „оранжевый“ или „красный“ уровень эпидопасности», — говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что новые правила для перевозки пассажиров — вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан.
«Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, которые бы подтверждали их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта», — рассказал Ляшко.
Отмечается, что с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:
«Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения», — информирует Минздрав.
Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.
Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.
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