Кабмин хочет установить правила для объявлений о распродажах и скидках

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №6134, которым предлагает новую редакцию Закона Украины «О защите прав потребителей».

В частности, Кабмин планирует переписать закон и в части прав потребителей, вывести из-под сферы действия закона медицинские и социальные услуги и так далее.

Один из аспектов – предложение урегулировать правила объявления о всяческих распродажах и скидках.

Так, употребление понятий «скидка», «уменьшенная цена», «выгода», «низкая цена», «акция» или любых других, аналогичных по значению, согласно законопроекту, разрешается только с соблюдением следующих условий:

если они применяются к продукции, которую непосредственно реализует субъект хозяйствования;

если они применяются в течение определенного и ограниченного периода времени;

если цена продукции ниже от ее обычной цены продажи.

Употребление понятия «распродажа» или любых других, аналогичных ему, разрешается только с соблюдением следующих условий:

если осуществляется распродажа всей продукции в пределах определенного места или четко определенной группы продукции;

если продолжительность распродажи ограничена во времени;

если цена продукции, подлежащей распродаже, меньше ее обычной цены продажи.

В случае проведения распродажи, применения скидок или уменьшения цены продажи субъект хозяйствования не позднее дня начала и в течение действия соответствующей акции сообщает потребителям любым способом информацию об обычной цене продажи продукции, которая была установлена ​​до начала проведения соответствующей распродажи, применения скидок или уменьшения цены продажи, а также цену продажи этой же продукции, установленной после их начала.

Обычной ценой продажи продукции является наименьшая цена, по которой субъект хозяйствования предлагал приобрести продукцию в течение последних 30 дней до сообщения о начале проведения распродажи, применения скидок, уменьшения цены продажи или со дня начала продажи продукции, если период ее продажи составляет менее тридцати дней.

Если субъект хозяйствования снижает цену продажи продукции постепенно, обычной ценой продажи является наименьшая цена, по которой предприятие предлагало приобрести продукцию до сообщения о начале проведения распродажи, применения скидок, уменьшения цены продажи.